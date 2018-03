Pıtırcık Tatilde

Okul yılı bitmiş ve uzun zamandır beklenen yaz tatili gelmiştir sonunda. Pıtırcık, annesi babası ve anneannesi ile birlikte deniz kıyısında tatil yapmak üzere yola çıkar ve hep beraber Güzel Kıyı Otel’ine yerleşirler. Bu tatilde Pıtırcık yeni arkadaşlar edinir: Kentin yerlisi olduğu için tatilde sayılmayan CAFCAF, her an çiğ balık dahil ne bulursa yiyen HIMBIL, komik bir aksanla konuşan PAYTAK, mızırdanıp duran AĞLAK ve kendini hep haklı sanan, sıkıcı KIRPIK bir de, kocaman açtığı gözleriyle kendisini her yerde takip eden CİMCİME adlı küçük bir kızla tanışır. Büyükler aralarında, ‘İkisi birlikte pek tatlılar, ufukta düğün gözüküyor’ diye şakalaşırlar. Pıtırcık panikler. Neyse ki arkadaşları hem yardım etmek, hem de başına bela açmak için yanındadırlar. Pıtırcık, arkadaşları ve ailesi ile, sahil, otel ve orman arasında çok eğleneceği ve hiç unutmayacağı bir tatil geçirecektir.