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Piyasadan Büyük Alacağımız Var

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Fragmanlar


Piyasadan Büyük Alacağımız Var
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 4.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Üç arkadaş Tarık, Kadir ve Ediz, tiyatrocu Savaş Usta’nın babadan kalma tiyatro salonunda oyunlar sergilemektedirler. Tiyatronun organizatörü Sadri oldukça başarısız biri olduğundan bir türlü oyunlara seyirci gelmemektedir. Çaresizlik içindeki gençlere bir gün arkadaşları Yönetmen Ertem tarafından teklif gelir. Bir dizi projesi hazırlayacaklar ve televizyon kanallarına satacaklardır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • Küfürsüz ailecek izlenebilecek yeşilçam tadında çok güzel bir film. Küfürsüz de eğlenebiliyormuş.

  • Çok saçma bir filme benziyor

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Oyuncular ve ekip

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