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Piyasadan Büyük Alacağımız Var
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- IMDB Puanı : 4.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Üç arkadaş Tarık, Kadir ve Ediz, tiyatrocu Savaş Usta’nın babadan kalma tiyatro salonunda oyunlar sergilemektedirler. Tiyatronun organizatörü Sadri oldukça başarısız biri olduğundan bir türlü oyunlara seyirci gelmemektedir. Çaresizlik içindeki gençlere bir gün arkadaşları Yönetmen Ertem tarafından teklif gelir. Bir dizi projesi hazırlayacaklar ve televizyon kanallarına satacaklardır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Küfürsüz ailecek izlenebilecek yeşilçam tadında çok güzel bir film. Küfürsüz de eğlenebiliyormuş.
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Çok saçma bir filme benziyor
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