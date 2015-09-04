Piyasadan Büyük Alacağımız Var

Üç arkadaş Tarık, Kadir ve Ediz, tiyatrocu Savaş Usta’nın babadan kalma tiyatro salonunda oyunlar sergilemektedirler. Tiyatronun organizatörü Sadri oldukça başarısız biri olduğundan bir türlü oyunlara seyirci gelmemektedir. Çaresizlik içindeki gençlere bir gün arkadaşları Yönetmen Ertem tarafından teklif gelir. Bir dizi projesi hazırlayacaklar ve televizyon kanallarına satacaklardır.