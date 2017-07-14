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Planetarium
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- IMDB Puanı : 4.7 / 10
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Fantastik, Gizem
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Belçika, Fransa
- Gösterim Tarihi :14 Temmuz 2017
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
1930'larda, ruh çağırma seanslarından oluşan turlarının sonuna gelen ikili, kurnaz bir yapımcının dikkatini çekecek ve kardeşler, seyirciyi sinema ve doğaüstü güçlerin harmanından oluşan bir evrene sürükleyecektir.
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