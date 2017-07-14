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Planetarium

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Fragmanlar


Planetarium
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

1930'larda, ruh çağırma seanslarından oluşan turlarının sonuna gelen ikili, kurnaz bir yapımcının dikkatini çekecek ve kardeşler, seyirciyi sinema ve doğaüstü güçlerin harmanından oluşan bir evrene sürükleyecektir.

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