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Playmobil
Playmobil: The Movie
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Filmin Konusu
Playmobil oyuncaklarından ilham alınarak çekilen animasyon filminin yönetmenliğini Lino DiSalvo üstleniyor.
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