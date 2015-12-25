Hızlı, yüksek adrenalinli, aksiyon dolu ve heyecanlı “Point Break”de, genç FBI ajanı Johnny Utah (Luke Bracey), karizmatik lider Bodhi tarafından idare edilen ve elit sporculardan oluşturulmuş hırsızlık çetesine sızar. Bu sporcuların, son derece sıra dışı yöntemlerle birçok suç işlediklerinden şüphelenilmektedir.

Utah gizli kimliği ile, hayatını tehlikeye atarak, bu suç mimarlarına olan güçlü bağını kanıtlamak için mücadele eder.

Bu aksiyon dolu macera sahnelerinde dünyanın en iyi surf, kanatlı tulum, snowboard, serbest tırmanış ve hız motorsikleti sporcuları yer alıyor.