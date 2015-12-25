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Point Break

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Point Break
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.3 / 10
  • Filmin Puanı : 9.3 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hızlı, yüksek adrenalinli, aksiyon dolu ve heyecanlı “Point Break”de, genç FBI ajanı Johnny Utah (Luke Bracey), karizmatik lider Bodhi tarafından idare edilen ve elit sporculardan oluşturulmuş hırsızlık çetesine sızar. Bu sporcuların, son derece sıra dışı yöntemlerle birçok suç işlediklerinden şüphelenilmektedir.

Utah gizli kimliği ile, hayatını tehlikeye atarak, bu suç mimarlarına olan güçlü bağını kanıtlamak için mücadele eder.
Bu aksiyon dolu macera sahnelerinde dünyanın en iyi surf, kanatlı tulum, snowboard, serbest tırmanış ve hız motorsikleti sporcuları yer alıyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • gerçekten çok güzel bir film. şu an izlenebilir en güzel filmlerden. puanı 8 diyebilirim. adrenalin ve oyunculuklar iyiydi. iyi seyirler

  • Izlediğim en güzel filmlerden biriydi. Aksiyon, felsefe ürünü bir film.

  • Gerçekten beklediğimden iyi çıktı.

  • Seyrettiğim en iyi adrenalin içerikli ve iyi görseli olan film,cok iyi.

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Oyuncular ve ekip

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