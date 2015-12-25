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Point Break
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- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 9.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Almanya, Çin
- Gösterim Tarihi :25 Aralık 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Hızlı, yüksek adrenalinli, aksiyon dolu ve heyecanlı “Point Break”de, genç FBI ajanı Johnny Utah (Luke Bracey), karizmatik lider Bodhi tarafından idare edilen ve elit sporculardan oluşturulmuş hırsızlık çetesine sızar. Bu sporcuların, son derece sıra dışı yöntemlerle birçok suç işlediklerinden şüphelenilmektedir.
Utah gizli kimliği ile, hayatını tehlikeye atarak, bu suç mimarlarına olan güçlü bağını kanıtlamak için mücadele eder.
Bu aksiyon dolu macera sahnelerinde dünyanın en iyi surf, kanatlı tulum, snowboard, serbest tırmanış ve hız motorsikleti sporcuları yer alıyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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gerçekten çok güzel bir film. şu an izlenebilir en güzel filmlerden. puanı 8 diyebilirim. adrenalin ve oyunculuklar iyiydi. iyi seyirler
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Izlediğim en güzel filmlerden biriydi. Aksiyon, felsefe ürünü bir film.
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Gerçekten beklediğimden iyi çıktı.
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Seyrettiğim en iyi adrenalin içerikli ve iyi görseli olan film,cok iyi.
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