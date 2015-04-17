Polis Akademisi: Alaturka

Film, yeni çıkan “Pozitif Ayrımcılık” kararnamesi gereği, Polis Akademisi´ne giriş koşullarının son derece esnetildiği, polis olmak isteyen herkesin neredeyse koşulsuz şartsız kabul edildiği akademide geçiyor. Tabiri caizse ipini koparan herkesin soluğu, polis olmak için akademide almasıyla başlayan filmde; aşırı disiplin merakıyla tanınan Müdür Muavini Beton Haşmet (Mehmet Ali Erbil)´in başına gelen bir dizi komik olay anlatılmakta.