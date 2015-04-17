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Polis Akademisi: Alaturka
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- IMDB Puanı : 2.3 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Film, yeni çıkan “Pozitif Ayrımcılık” kararnamesi gereği, Polis Akademisi´ne giriş koşullarının son derece esnetildiği, polis olmak isteyen herkesin neredeyse koşulsuz şartsız kabul edildiği akademide geçiyor. Tabiri caizse ipini koparan herkesin soluğu, polis olmak için akademide almasıyla başlayan filmde; aşırı disiplin merakıyla tanınan Müdür Muavini Beton Haşmet (Mehmet Ali Erbil)´in başına gelen bir dizi komik olay anlatılmakta.
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