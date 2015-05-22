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Poltergeist: Kötü Ruh
Poltergeist
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- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 2.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :22 Mayıs 2015
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- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Poltergeist: Kötü Ruh, banliyöde oturan Bowen ailesini ve evlerinin ruhlar tarafından ele geçirilmesini konu alıyor. Korku verici ruhlar ailenin küçük kızını kaçırır ve kızlarının sonsuza kadar kaybolmaması için ailenin tüm bireylerinin biraraya gelmesi gerekmektedir. Bildiğimiz aile yapısına sahip bir aile olan Bowen ailesi, dünya dışı, korkutucu bir tuzağın içerisine düşmüştür.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Gercekten hayatimda izledigim en kotu filmler top 10 listesine hizli bir giris yapti. Berbat otesi. Zaman kaybi ayri verdigin paraya yazik olmasi ayri bi rezalet. Beni dinleyin sakin gitmeyin.
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