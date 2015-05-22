Poltergeist: Kötü Ruh, banliyöde oturan Bowen ailesini ve evlerinin ruhlar tarafından ele geçirilmesini konu alıyor. Korku verici ruhlar ailenin küçük kızını kaçırır ve kızlarının sonsuza kadar kaybolmaması için ailenin tüm bireylerinin biraraya gelmesi gerekmektedir. Bildiğimiz aile yapısına sahip bir aile olan Bowen ailesi, dünya dışı, korkutucu bir tuzağın içerisine düşmüştür.