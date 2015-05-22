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Sinema>Film Arşiv >  Poltergeist: Kötü Ruh - Poltergeist
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Poltergeist: Kötü Ruh

Poltergeist

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Fragmanlar


Poltergeist: Kötü Ruh
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.9 / 10
  • Filmin Puanı : 2.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Poltergeist: Kötü Ruh, banliyöde oturan Bowen ailesini ve evlerinin ruhlar tarafından ele geçirilmesini konu alıyor. Korku verici ruhlar ailenin küçük kızını kaçırır ve kızlarının sonsuza kadar kaybolmaması için ailenin tüm bireylerinin biraraya gelmesi gerekmektedir. Bildiğimiz aile yapısına sahip bir aile olan Bowen ailesi, dünya dışı, korkutucu bir tuzağın içerisine düşmüştür.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Gercekten hayatimda izledigim en kotu filmler top 10 listesine hizli bir giris yapti. Berbat otesi. Zaman kaybi ayri verdigin paraya yazik olmasi ayri bi rezalet. Beni dinleyin sakin gitmeyin.

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Oyuncular ve ekip

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