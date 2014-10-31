Pompeii
- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Tarih, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya, Kanada
- Gösterim Tarihi :31 Ekim 2014
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- Oyuncular :
- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek olan gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur. Olayın canlı tanığı olan Milo, bu dehşet anına ve sonrasında yaşananlara baktığında bildiği tek dünyanın, ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını fark eder. Öte yandan aşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen bu olağanüstü güzellikteki şehirde hayatta kalmak için, patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için savaşmaktan vazgeçmemiştir. Milo, Pompeii'ye geri dönüp hem gerçek aşkını hem de en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir.
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Yorumlar
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Son iki yıldır izlediğim en iyi filmlerden bir tanesi mükemmel kesinlikle izleyin.. çok güzeldi.. hayran kaldım. en sevdiğim filmleri 4,5 defa izlerim bunuda öyle yapacağım.. harikaydı. filme puanım 10/10.. truvadan sonra etkileyen ilk film bu oldu. gladyötere verdiğim puanım 10/8 di örneğin onuda beğenmiştim.. bu daha iyi..
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Efektler basit klasik bir film on uzerinden beş verilir
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aylar önce nette vardı. paranıza yazık vasat bir film.
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Aylar once netten izledim. Paraniza yazik. Fragmana aldanmayin. Vasat bir film.
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Bu filmi internetten izlemiştim daha yeni mi sinemalara girdi.