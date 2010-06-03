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Pooveli
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Nizhalgal Ravi , Ratharavi , Ananda Raj , Kausalya , Charlie , Heera Rajgopal , Karthik , Manorama , Rajasekaran , Abbas
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Kavithalayaa Productions
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