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Popüler
Populaire
0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :8 Kasım 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :111 dk.
Filmin Konusu
21 yaşındaki Rose Pamphyle esnaf olan babasıyla yaşayan bir kızdır. Sanayide tamircilik yapan bir adamın oğluyla evlenmek zorunda olan Rose ev hanımı olmak istemez. o, çalışan bir kadın olmaya heveslidir. Rose, ilerleyen zamanlarda bir sigortacıyla anlaşarak sigortacıda sekreterlik yapmaya başlar.
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Yorumlar
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ilginç bi filme benziyo
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çok az sinemada oynayan yine iyi bi film
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