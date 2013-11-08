21 yaşındaki Rose Pamphyle esnaf olan babasıyla yaşayan bir kızdır. Sanayide tamircilik yapan bir adamın oğluyla evlenmek zorunda olan Rose ev hanımı olmak istemez. o, çalışan bir kadın olmaya heveslidir. Rose, ilerleyen zamanlarda bir sigortacıyla anlaşarak sigortacıda sekreterlik yapmaya başlar.