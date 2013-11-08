Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Popüler - Populaire
Paylaş

Popüler

Populaire

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Popüler
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

21 yaşındaki Rose Pamphyle esnaf olan babasıyla yaşayan bir kızdır. Sanayide tamircilik yapan bir adamın oğluyla evlenmek zorunda olan Rose ev hanımı olmak istemez. o, çalışan bir kadın olmaya heveslidir. Rose, ilerleyen zamanlarda bir sigortacıyla anlaşarak sigortacıda sekreterlik yapmaya başlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • ilginç bi filme benziyo

  • çok az sinemada oynayan yine iyi bi film

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Popüler filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Popüler filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir