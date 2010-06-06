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Portrait of a BeautyMi-in-do
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- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Güney Kore
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :108 dk.
- Dağıtıcı :Yiroom Movies Production
- Resmi Sitesi : Official site
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