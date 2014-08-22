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Postacı Pat
Postman Pat: The Movie
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Aile
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :22 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :88 dk.
Filmin Konusu
Film, İngiltere’de 1981 yılında televizyon dünyasıyla buluşan ve günümüze kadar çocukların severek izlediği çizgi dizinin sinema versiyonu. Filmde, mükemmel bir postacı olmayan Pat sesiyle gurur duymakta ve bir yetenek yarışmasına katılmaktadır.
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