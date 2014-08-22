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Postacı Pat

Postman Pat: The Movie

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Postacı Pat
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, İngiltere’de 1981 yılında televizyon dünyasıyla buluşan ve günümüze kadar çocukların severek izlediği çizgi dizinin sinema versiyonu. Filmde, mükemmel bir postacı olmayan Pat sesiyle gurur duymakta ve bir yetenek yarışmasına katılmaktadır.

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