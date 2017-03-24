Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm Dünya'nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.