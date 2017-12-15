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Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

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Fragmanlar


Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

2014 yılında geçen hikâyede, o zamanların mafya babalarından Kulaksız Adnan'ın kızı Yasemin, kirli işler yapan Makber'in oğlu Semih ile birliktedir. Bu ilişkiyi istemeyen Kulaksız Adnan'ın, kızını Semih'ten ayırmasını Bahri Umman'dan istemesi ile başlar tüm olaylar. Bahri Baba bu görevi Sadrettin ve adamlarına vermesiyle de tehlikeli ama bir o kadar da komik ve heyecanlı maceranın pimi çekilmiş olur.

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Yorumlar

  • poyraz kendisi yok galiba ))

  • saçma sapan bir türk yapımı rezil bir film notun 4 puan

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Oyuncular ve ekip

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