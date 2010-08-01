Sinema>Film Arşiv > Prarambha
Prarambha
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Kısa Film
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : ABD, Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Jayanthi , Ramya , Prabhu Deva , Anu Prabhakar , Nagaratna , Jai Jagdeesh , Chitra Shenoy , Sadhu Kokila , Lata , Savitha devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Dağıtıcı :Avahan India AIDS Initiative, Bill & Melinda Gates
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.