Sinema>Film Arşiv > Premante Idera
Premante Idera
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Ali , Lakshmi , Ranganath , Venkatesh , Narra Venkateswara Rao , Sivaji Raja , Sivaji , Brahmanandam , Preity Zinta , Chandramohan devamı..
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Sri Lakshmi Venkateswara Art Creations
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.