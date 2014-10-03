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Prens
The Prince
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 5.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :3 Ekim 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :93 dk.
Filmin Konusu
Emekliye ayrılan tetikçi kızı kaçırılınca eski işine geri dönmek zorunda kalır. Kızını kurtarmak için eski rakibi ile yüzleşmek zorunda kalacaktır.
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Yorumlar
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