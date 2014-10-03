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Prens

The Prince

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Fragmanlar


Prens
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 5.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Emekliye ayrılan tetikçi kızı kaçırılınca eski işine geri dönmek zorunda kalır. Kızını kurtarmak için eski rakibi ile yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Galeri

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