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Prenses Kaguya Masalı
The Tale of Princess Kaguya
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- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Bir zamanlar, bir orman köyünde yaşlı bir oduncu yaşarmış. Bu oduncunun, yaşlı karısından başka kimsesi yokmuş. Yine bir gün ormanda bambu kesmekle uğraşırken yerden bir bambunun filizlendiğini ve büyüdüğünü görmüş. Merakla bambunun yanına gidince, bambunun tomurcuklanıp açıldığını ve içinden minik bir prenses çıktığını fark etmiş.
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