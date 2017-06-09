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Sinema>Film Arşiv >  Prenses ve Kurbağa: Ajanlar İş Başında - The Swan Princess: Royally Undercover
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Prenses ve Kurbağa: Ajanlar İş Başında

The Swan Princess: Royally Undercover

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Fragmanlar


Prenses ve Kurbağa: Ajanlar İş Başında
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Muhteşem krallığa gelen yeni ziyaretçiler hiç de iyi insanlar değildirler ve görevleri tehlikelidir. Prenses, kurbağa ve diğer hayvan arkadaşları olağanüstü yetenekleri ile yepyeni bir maceraya atılırlar. Bu macerada başlarına gelmeyen bir şey kalmamıştır. Bakalım bu filmde prenses kurbağayı öptükten sonra sevimli kurbağamız yakışıklı prense dönüşecek midir?

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