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Prenses ve Kurbağa: Ajanlar İş Başında
The Swan Princess: Royally Undercover
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- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD, Hindistan, Güney Kore
- Gösterim Tarihi :9 Haziran 2017
- Yönetmen :
- Süre :79 dk.
Filmin Konusu
Muhteşem krallığa gelen yeni ziyaretçiler hiç de iyi insanlar değildirler ve görevleri tehlikelidir. Prenses, kurbağa ve diğer hayvan arkadaşları olağanüstü yetenekleri ile yepyeni bir maceraya atılırlar. Bu macerada başlarına gelmeyen bir şey kalmamıştır. Bakalım bu filmde prenses kurbağayı öptükten sonra sevimli kurbağamız yakışıklı prense dönüşecek midir?
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