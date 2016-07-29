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Prensim

Mon roi

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Prensim
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Bir tarafta düzenli hayatıyla istikrarlı bir avukat olan Marie-Antoinette, diğer tarafta ise karizmatik, özgür ruhlu, kadın avcısı Georgio. İdealize edilmiş bir aşk mefhumunu ve beyaz atlı prens kavramını sorgulayan film, klişelerden uzak durarak bir ilişkinin duygusal türbülanslarını son derece cesur bir şekilde perdeye taşıyor.

Galeri

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Yorumlar

  • Mutlaka izleyin...uzun zamandır izledigim en iyi film...

  • Gençlerin olmasa da orta yaşındakilerin bayılacağı bir aşk filmi

  • güzel film , sevgilini tak koluna , gir salona ;) bu arada salondaki çiftlerin büyük çoğunluğu 40 ın üstüydü , sadece dikkatimi çekti yani ;)

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Oyuncular ve ekip

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