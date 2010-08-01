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Prisoners

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Fragmanlar


Prisoners
  • IMDB Puanı : 8.1 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çocuğunuzu korumak için neler yaparsınız? Keller Dover (Jackman) her anne babanın en kötü kabusuyla karşı karşıyadır. Altı yaşındaki kızı Anna arkadaşı Joy ile kaybolmuştur. Dakikalar saatlere döndükçe, panik gittikçe artar. Tek ipucu sokaklarına çok önce park etmiş döküntü bir karavandır. Soruşturmayı yöneten Detektif Loki (Gyllenhaal) arabanın sürücüsü Alex Jones’u (Paul Dano) tutuklar. Ama kanıt yetersizliği nedeniyle şüpheliyi salmak zorunda kalır.

Galeri

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Yorumlar

  • Filmi HD sekilde internette bulabilirsiniz. Ben izledim finaline cok sasiriyorsunuz fakat ev filmi gbi. Bide uzun bi film

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Oyuncular ve ekip

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