Filmde aktarılan olaylar 2003 yılında Bursada yasanan gerçek bir hikayeye dayanmaktadır..Hikaye ve isimler kısmen değiştirilerek sinemaya aktarılmıştır..Kişinin evine ve bahçesine yerleştirdiği gerçek kamera kayıtlarına bağlı kalınarak filmin çekimleri gerçekleştirilmiştir.