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Psişik
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Filmde aktarılan olaylar 2003 yılında Bursada yasanan gerçek bir hikayeye dayanmaktadır..Hikaye ve isimler kısmen değiştirilerek sinemaya aktarılmıştır..Kişinin evine ve bahçesine yerleştirdiği gerçek kamera kayıtlarına bağlı kalınarak filmin çekimleri gerçekleştirilmiştir.
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