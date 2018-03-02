Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Vizyondaki Filmler >  Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın - Ploey: You Never Fly Alone
Paylaş

Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın

Ploey: You Never Fly Alone

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Çok küçük olduğu için ailesiyle güneye göç edemeyen Puloi, kışın tek başına kutuplarda kalır. Kutuplarda edindiği yeni arkadaşlarla kışı atlatmaya çalışan kahramanımız için hayatta kalmanın bir başka amacı da sevdiği kuşu, kötü kartal Gölge'den korumaktır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Seslendirenler ve ekip

    tümü >>

    Seanslar

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir