Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın

Çok küçük olduğu için ailesiyle güneye göç edemeyen Puloi, kışın tek başına kutuplarda kalır. Kutuplarda edindiği yeni arkadaşlarla kışı atlatmaya çalışan kahramanımız için hayatta kalmanın bir başka amacı da sevdiği kuşu, kötü kartal Gölge'den korumaktır.