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Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
Ploey: You Never Fly Alone
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : Belçika, İzlanda
- Gösterim Tarihi :2 Mart 2018
- Yönetmen :
- Senarist :
Filmin Konusu
Çok küçük olduğu için ailesiyle güneye göç edemeyen Puloi, kışın tek başına kutuplarda kalır. Kutuplarda edindiği yeni arkadaşlarla kışı atlatmaya çalışan kahramanımız için hayatta kalmanın bir başka amacı da sevdiği kuşu, kötü kartal Gölge'den korumaktır.
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