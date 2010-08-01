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Punjabi House
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- IMDB Puanı : 8.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Dilip , Neena Kurup , Kunchan , Lal , Mohini , Manka Mahesh , Cochin Hanifa , Machan Varghese , Thilakan , Janardanan devamı..
- Müzik :
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