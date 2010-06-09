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Punksters & YoungstersPunk - Tauti joka ei tapa
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- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Müzik
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Finlandiya
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :80 dk.
- Dağıtıcı :Finnish Film Foundation, Illume Oy, Yleisradio
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