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1 kişi izlemiş. | 29 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


(Q)üfür
  • IMDB Puanı : 3.3 / 10
  • Filmin Puanı : 5.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Limon Hoca lâkaplı bir şeyh, kitleleri sömürmek için dini bir sermaye olarak gören umut tacirlerinin lideridir. Limon Hoca, ağına düşürdüğü bir genç kızı, öğrencinin ailesine cennetten tapu vaad ederek nikâhına alır. Fakat hocanın gerdek gecesinde ölmesinden sonra, müridleri yerine mindere geçmek için yarışır ve dergâh çok çeşitli entrikalara sahne olur.

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Yorumlar

  • ayşen grudayı izlemek harika olucak. efsane bi oyuncu

  • bence iyi bi konu bulmuşlar film için. yakındada televizyonda verilir zaten

  • arkadaşlar bu film komedi. bence konusuda gayet iyi. ben mutlaka izlicem

  • peki bu film gişede ne kadar izlenicek ben onu merak ediyorum

  • ayşen guruda gibi efsane bi oyuncu bence daha iyi filmlerde oynamalı

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Oyuncular ve ekip

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