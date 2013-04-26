Limon Hoca lâkaplı bir şeyh, kitleleri sömürmek için dini bir sermaye olarak gören umut tacirlerinin lideridir. Limon Hoca, ağına düşürdüğü bir genç kızı, öğrencinin ailesine cennetten tapu vaad ederek nikâhına alır. Fakat hocanın gerdek gecesinde ölmesinden sonra, müridleri yerine mindere geçmek için yarışır ve dergâh çok çeşitli entrikalara sahne olur.