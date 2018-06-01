Sinema>Film Arşiv > Qi xian nu
Qi xian nu
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :1964
- Ülke : Tayvan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Hsiao Yen Chang , Feng Chen , Fang Lin , Chi Lin , Hua Chi , Hui Yi , Ching Ching , Tou Hu
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Dağıtıcı :Tai Lien Film Company
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.