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Queen of Katwe
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Biyografi, Spor
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :13 Ocak 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
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- Süre :124 dk.
Filmin Konusu
Uganda-Kampala'daki Katwe'nin gecekondusunda yaşayan 10 yaşındaki Phiona ve ailesi için yaşam sürekli bir mücadeledir. Phiona'nın dünyası Robert Katende ile misyonerlik programında tanıştığı gün değişir. Katende futbola antrenörlük yapmakta ve çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir. Meraklı Phiona oyunu öğrenir ve oynamaya başlar.
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