Queen of Katwe

Uganda-Kampala'daki Katwe'nin gecekondusunda yaşayan 10 yaşındaki Phiona ve ailesi için yaşam sürekli bir mücadeledir. Phiona'nın dünyası Robert Katende ile misyonerlik programında tanıştığı gün değişir. Katende futbola antrenörlük yapmakta ve çocuklara satranç oynamayı öğretmektedir. Meraklı Phiona oyunu öğrenir ve oynamaya başlar.