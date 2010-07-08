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Race for Atlantis
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- IMDB Puanı : 7.8 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Fantastik, Kısa Film, Macera
- Yapım Yılı :1998
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :4 dk.
- Resmi Sitesi : IMAX
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