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Rafadan Tayfa Göbeklitepe

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Rafadan Tayfa Göbeklitepe
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Rafadan Tayfa 2 - Göbeklitepe, Rafadan Tayfa ekibinin, Göbeklitepe'de atıldıkları gizemlerle dolu maceraları konu ediyor. Dünyanın gözü Göbeklitepe’nin üzerindedir. Burada yapılan kazılar büyük yankı uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe’nin ilgi odağı olduğu dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi’den gizemli bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin içinde ne olduğuna tam olarak anlam veremediği bakır bir sini bulur. Paketi aldıktan sonra Veysi’nin panik halinde Akın’a ulaşması ve peşinde birilerinin olduğunu söylemesi, Akın’ın kafasını iyice karıştırır. Siniyi gören Rafadan Tayfa ekibi, kısa sürede sininin Göbeklitepe'yle ilgili olduğunu anlar ve onu Göbeklitepe’nin kaşifi Başkan Amca’ya göstermeye karar verir. Ekip, hem siniyi Başkan Amca’ya göstermek hem de Veysi’yi bulmak için Şanlıurfa’ya doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.

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