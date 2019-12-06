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Rahibenin Laneti

Curse of the Nun

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Rahibenin Laneti
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Korku
  • Yapım Yılı :2018
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :6 Aralık 2019
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

Zarar görmüş genç bir kadın, güzel bir yeni eve taşınmayı dört gözle bekliyor. Ancak dengesiz bir rahibenin ruhu, olduğu yerde kalmasını istiyor.

Galeri

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