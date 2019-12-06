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Rahibenin Laneti
Curse of the Nun
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Filmin Konusu
Zarar görmüş genç bir kadın, güzel bir yeni eve taşınmayı dört gözle bekliyor. Ancak dengesiz bir rahibenin ruhu, olduğu yerde kalmasını istiyor.
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