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Rambo: Son Kan

Rambo: Last Blood

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Rambo: Son Kan
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Filmin Konusu

Rambo 5 filminde, eski bir asker olan John Rambo'yu Arizona'daki bir çiftlikte yaşarken yoğun bir şekilde Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye çalışırken buluyoruz. Bulabildiği her yerdegündelik iş bulmaya çalışan ve hayatını idame ettirmeye çalışan Rambo, beladan uzak durmaya çabalamaktadır. Ancak günün birindearkadaşı ve emlak müdürü Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunubir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur.Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır.Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üveykız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar.Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır...
Sylvester Stallone'un başrolünde yer aldığı ikonik seriyi yeniden dirilten yeni devam halkasında yönetmen koltuğunuAdrian Grunberg üstleniyor.

Galeri

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