Rampage: Büyük Yıkım

Primatolog Davis Okoye doğumundan itibaren aralarında sarsılmaz bir bağ kurduğu inanılmaz zeki gümüş sırtlı goril George’u herkesten uzak tutmuştur. Ama bir düzenbazın genetik deneyi bu tatlı maymunu hırçın ve devasa bir boyuta dönüştürmüştür. Daha kötüsü buna benzer değişime uğramış yeni hayvanlar da keşfedilmiştir.

Bu değişime uğramış yırtıcı hayvanlar Kuzey Amerika’nın içine kadar gelmekte ve karşılarına çıkan her şeyi yok etmektedir. Okoye, bir panzehirle hem dünyayı hem de en yakın arkadaşını kurtarmak için mücadele edecektir.