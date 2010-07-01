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Rassvet/Zakat. Dalai Lama 14
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Biyografi
- Yapım Yılı :2008
- Ülke : Çin, Hindistan, Rusya
- Yönetmen :
- Senarist :
- Yapımcı :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :72 dk.
- Dağıtıcı :Vertov Studio
- Resmi Sitesi : Official site
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