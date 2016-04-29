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Ratchet and Clank

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Fragmanlar


Ratchet and Clank
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Koca kulaklı Ratchet her zaman burnu havada bir Qwark'ın Galaktik Uzay Muhafızı olmayı istemiştir. Ratchet uzay gemisi garajını arkasında bırakmak için olan son şansın, Qwark'ın takım seçmelerine katılmak olduğunu düşünür. Ancak Qwark, Ratchet'ın bir kahraman olduğunu düşünmez. Bu sırada galaksinin diğer ucunda, entrikacı kötü adam Drek, Tenemule gezegenini yeni silahı Deplanetizer ile tek atışta yok etmiştir. O gece Ratchet, Drek'in adamlarından kaçan, kısa devre yapmış robot Clank tarafından uyandırılır. Clank, Muhafızların ve güneş sisteminin sonunu getirecek olan Drek'in yaptıklarını anlatır. Onu kim durduracak? Milyonların hayatı, kendi egosuyla kör olmuş Qwark, çok bilmiş Ratchet ve onun güvenilir metal yoldaşı Clank'in ellerinde.

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