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Rauf

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Fragmanlar


Rauf
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kars'ın bir köyünde yaşayan küçük Rauf'un, kendi sınırlı ve kapalı dünyasında, aşkın sınırsızlığı ile tanışmasını konu alan film Avrupa Film Akademisi tarafından yılın en iyi 50 yapımından biri olarak gösterildi.

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