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Rauf
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Eylül 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :94 dk.
Filmin Konusu
Kars'ın bir köyünde yaşayan küçük Rauf'un, kendi sınırlı ve kapalı dünyasında, aşkın sınırsızlığı ile tanışmasını konu alan film Avrupa Film Akademisi tarafından yılın en iyi 50 yapımından biri olarak gösterildi.
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