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Ready or Not
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Filmin Konusu
Ready or Not, zengin bir adam ile evlenen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir kadın, yeni evlendiği adamın eksantrik ailesi tarafından bir akşam yemeğine davet edilir. Birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak bu yemek davetini memnuniyetle kabul eden kadın, başına geleceklerden bihaber yemeğe katılır. Genç kadının sıradan bir akşam yemeği olarak düşündüğü bu davet, insanların hayatta kalmak için mücadele ettiği korkunç bir savaşa dönüşür.
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