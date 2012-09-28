Rec 3: Diriliş
[REC]³ Génesis
- IMDB Puanı : 5.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :28 Eylül 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :80 dk.
Filmin Konusu
Koldo ve Clara için hayatlarının en önemli günüdür. Her şey normal başlamıştır. Özellikle gelin ve damat ile onların aileleri başta olmak üzere herkes bu önemli günün tadını çıkarmaktadır. Fakat birdenbire bazı misafirler, ne olduğu anlaşılmayan bir hastalığın belirtilerini göstermeye başlar. Gelin ve damat daha şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadan kendilerini bir kâbusun içinde bulurlar.
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Yorumlar
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hayatim boyunca izlemis oldugum en sacma zombi filmi ilki daha heyecan vericiydi ilk filmden kopuk bir hikaye iceriyor? 3.serisi sacma plmus bana göre
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İlk 2 filmle kıyaslanamaz derecede kötü, keşke çekilmeseydi diyebilirim
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Bu Film internete Düştü 3-4 ay önce güzel film ama sinemada izlemeye değecek bir film değil
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Haftanın tek korku filmi ama bana göre değil..
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ilk film çok iyiydi de devam filmleri hep gerisinde kalıyor ilk filmin bence bu da farklı değil.