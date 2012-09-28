Rec 3: Diriliş

Koldo ve Clara için hayatlarının en önemli günüdür. Her şey normal başlamıştır. Özellikle gelin ve damat ile onların aileleri başta olmak üzere herkes bu önemli günün tadını çıkarmaktadır. Fakat birdenbire bazı misafirler, ne olduğu anlaşılmayan bir hastalığın belirtilerini göstermeye başlar. Gelin ve damat daha şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadan kendilerini bir kâbusun içinde bulurlar.