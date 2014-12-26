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Rec 4: Kıyamet Gecesi
[REC] 4: Apocalipsis
0 kişi izlemiş. | 5 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :26 Aralık 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Angela, zombi virüslü binadan kurtulan tek insandır. Gözlerini bir okyanus tankerinin karantina odasında açtığında güvendedir. Gemideki diğer insanlar için bu güven söz konusu değildir, zira tecrit edilmiş gemide zombi virüsü mutasyona uğrayarak, bedeni ve ruhu ele geçiren ölüm makinesine dönüşmektedir. Angela gemideki her şeyi silâh olarak kullanır.
Galeri
Yorumlar
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vizyona girmeden sıtelere dusen bır fılm para harcayıp gıtmeyın..sıradan bır fılm
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