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Rec 4: Kıyamet Gecesi

[REC] 4: Apocalipsis

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Fragmanlar


Rec 4: Kıyamet Gecesi
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Angela, zombi virüslü binadan kurtulan tek insandır. Gözlerini bir okyanus tankerinin karantina odasında açtığında güvendedir. Gemideki diğer insanlar için bu güven söz konusu değildir, zira tecrit edilmiş gemide zombi virüsü mutasyona uğrayarak, bedeni ve ruhu ele geçiren ölüm makinesine dönüşmektedir. Angela gemideki her şeyi silâh olarak kullanır.

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Yorumlar

  • vizyona girmeden sıtelere dusen bır fılm para harcayıp gıtmeyın..sıradan bır fılm

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