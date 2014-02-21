Recep İvedik 4

Fenomen haline gelen ve izlenme rekorları kıran serinin yenisinde, kahramanımız bu sefer Maldivler’de bir yarışmaya katılır.



Recep İvedik, her gün top oynadığı arsanın bir inşaat firması tarafından alındığını ve oraya bina yapılacağını öğrendiğinde küplere biner. Recep, inşaat firmasından arsayı geri almak için para arayışlarına girmişken, televizyonda reklamını gördüğü 500 bin lira ödüllü Issız Ada yarışmasına katılmaya karar verir. Artık tek amacı vardır, yarışmayı kazanıp arsayı inşaat firmasından almak.