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Recep İvedik 4

Recep Ivedik 4

12 kişi izlemiş. | 732 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Recep İvedik 4
  • IMDB Puanı : 3.9 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (304 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Fenomen haline gelen ve izlenme rekorları kıran serinin yenisinde, kahramanımız bu sefer Maldivler’de bir yarışmaya katılır.


Recep İvedik, her gün top oynadığı arsanın bir inşaat firması tarafından alındığını ve oraya bina yapılacağını öğrendiğinde küplere biner. Recep, inşaat firmasından arsayı geri almak için para arayışlarına girmişken, televizyonda reklamını gördüğü 500 bin lira ödüllü Issız Ada yarışmasına katılmaya karar verir. Artık tek amacı vardır, yarışmayı kazanıp arsayı inşaat firmasından almak.

Galeri

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Yorumlar

  • Diziye nasil bakiyim?

  • Recep İvedik serisinin altın çağını yaşadğı dönem. Aynı hızla devam eder inşallah. Şahan Gökbakar filmleri benim için bir değeri var.

  • çocuklar seyretirilmemeli pis küfürler osurması geğirmesiyle çocuklara kötü bir örnek rütük televizyonlarda yasaklamalı

  • geğirerek osurarak pis laflar söyleyerek milleti güldürmek isteyen kalitesisi sözde komedi filimleri bir kere onbeş dakika seyretim seyrettiğime bin pişman oldum cocuklarınıza seyrettirmeyin çocuklar pis sözcükler öğreniyor rütük televizyonlarda oynatmayı yasaklamalı bu filimleri

  • arkadaş süper film diyenleri anlamıyorum ya berbat arkadas berbat olmasa sonradan satsın diye sahne eklemezlerdi yazık ya verdiğim para haram olsun

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Oyuncular ve ekip

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