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Recep İvedik 5

2 kişi izlemiş. | 43 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Recep İvedik 5
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet'in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah'ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurt dışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep takımın kontrolünü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek ister.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • muhteşemm

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Oyuncular ve ekip

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