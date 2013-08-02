Red 2
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :2 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Emekli CIA ajanı Frank Moses kayıp bir taşınır nükleer cihazın izini bulmak için diğer ajanlarla yeniden bir araya geliyor. Başarılı olmak için, yeni nesil silahı ele geçirmek isteyen acımasız suikastçileri, teröristleri ve iktidar delisi hükümet görevlileri yenmek zorundadırlar. Görev nedeniyle Moses ve diğer ajanlar Paris’e, Londra’ya ve Moskova’ya giderler. Silahsız ve az sayıda adama sahip ekibin sahip olduğu tek şey kurnaz zekası, eski usul yetenekleri ve birbirlerine güvenleridir.
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Yorumlar
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bence 2 saatinize yazık etmeyiniz
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CIA ajanlar bruce willis değişmeyen konu
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süper filmdi sürükleyici
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anthony hopkins var bu filmde sırf onun için izlenir
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aksiyon sevenler kaçırmasın. beklediğinizi bulucaksınız. film tahnmin ettiğiniz gibi basit bi aksiyon filmi diil senaryo güzeldi. oyunculara dicek bişey zaten yok ama john malkovich efsaneydi