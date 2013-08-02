Emekli CIA ajanı Frank Moses kayıp bir taşınır nükleer cihazın izini bulmak için diğer ajanlarla yeniden bir araya geliyor. Başarılı olmak için, yeni nesil silahı ele geçirmek isteyen acımasız suikastçileri, teröristleri ve iktidar delisi hükümet görevlileri yenmek zorundadırlar. Görev nedeniyle Moses ve diğer ajanlar Paris’e, Londra’ya ve Moskova’ya giderler. Silahsız ve az sayıda adama sahip ekibin sahip olduğu tek şey kurnaz zekası, eski usul yetenekleri ve birbirlerine güvenleridir.