Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Reis
Paylaş

Reis

1 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Reis
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.6 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (61 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşam hikâyesinden esinlenerek hazırlanan Reis, 1960'lı yıllarda başlayan yasaklar, toplum çatışmaları, Türkiye'nin o yıllardan günümüze kadar yaşadığı zorluklar konu edilerek hazırlandı.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • fragmanlar güzel, yaşayan bir efsane lider nasıl anlatılabilir ki? bekliyoruz.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Reis filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Reis filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir