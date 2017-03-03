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Reis
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :3 Mart 2017
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Filmin Konusu
Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşam hikâyesinden esinlenerek hazırlanan Reis, 1960'lı yıllarda başlayan yasaklar, toplum çatışmaları, Türkiye'nin o yıllardan günümüze kadar yaşadığı zorluklar konu edilerek hazırlandı.