Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla

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Metin Güngör'ün uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Renklerde Kaybolan Hayat, sanat hayatı ve yaşantısıyla kendine has bir ressam olan Fikret Mualla'nın hikâyesini anlatıyor.