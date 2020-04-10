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Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla

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Renklerde Kaybolan Hayat: Fikret Mualla
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Filmin Konusu

Metin Güngör'ün uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Renklerde Kaybolan Hayat, sanat hayatı ve yaşantısıyla kendine has bir ressam olan Fikret Mualla'nın hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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