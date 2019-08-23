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Renkli Penguenler

Penguin Rescue

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Renkli Penguenler
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Renkli Penguenler, çökmekte olan buzul tabakasında mahsur kalan penguenleri kurtarmakla görevlendirilen bir araştırmacının hikayesini konu ediyor. Galaksiler arası uzay araştırmacısı, ilk görevi ile karşı karşıyadır. Küçük bir penguen, çökmekte olan bir buzul tabakasında mahsur kalmıştır. Uzay araştırmacısı, küçük pengueni kurtarrmak için uzak bir gezegen olan Dünya'ya yolculuk etmek zorunda kalır. Dünya'ya gelen araştırmacı, küçük pengueni kurtarabilecek midir?

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