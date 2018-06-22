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Renksiz Rüya
Hewno Bêreng
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :22 Haziran 2018
- Yönetmen :
- Senarist :
Filmin Konusu
90'lı yılların karanlık politik olaylarının ortasında kalan Mirza, bu durumun mağduru olmaktan kurtulamamıştır. Annesinin ölümünün ardından iyice içine kapanıp gördüğü kötü rüyalarla savaşmaya çalışan Mirza'nın hayatı, Mir Ahmed'in bir süreliğine evlerine misafir gelmesiyle değişir.
Galeri
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