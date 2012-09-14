Resident Evil 5: İntikam

Ölümcül T-virusü dünyayı tahrip etmeye devam edip, insanları et yiğici zombiler haline dönüştürmektedir. İnsan ırkının son umudu olan Alice, gözünü Umbrella’nın en gizli operasyonunda açar ve gizemli geçmişinin sırlarını ortaya çıkarır. Güvenli bir yeri olmayan Alice salgının sorumlularını teker teker avlamaya başlar.