Resident Evil 5: İntikam
Resident Evil: Retribution
- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 8.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Bilim Kurgu, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Almanya, Kanada
- Gösterim Tarihi :14 Eylül 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Ölümcül T-virusü dünyayı tahrip etmeye devam edip, insanları et yiğici zombiler haline dönüştürmektedir. İnsan ırkının son umudu olan Alice, gözünü Umbrella’nın en gizli operasyonunda açar ve gizemli geçmişinin sırlarını ortaya çıkarır. Güvenli bir yeri olmayan Alice salgının sorumlularını teker teker avlamaya başlar.
Galeri
Yorumlar
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Pek güzel degildi sacma yapmışlar biraz
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Arkadaşlar yıllardır film izlerim çoğu yönetmen aktrist vs oyuncu hepsinide fena sayılmayacak derecede takip eder bilirim .. yıllardır ızledıgım seride bence en berbat kötü sacma bir bölümü olmuş ızlenırmı dersenız görüntu olarak evet ama zombılere ve ılgınc yaratıklara meraklıyım dıyorsanız gıtmeyın hayal kırıklıgına ugrarsınız 2-3 fılm daha ıyı ya yapılırmı böle bır fılm kısacık konu sacma olaylar hemen olup bıtıyor doymuyor ınsan yanı yakıştırmadım bu kadar butçeye bu fılmı şu kesin bizim türk filmlerine 10 basar .. Sinan çetin bırak yönetmenliği artık ya :)
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dar alanda kısa paslaşma gibiydi filim çok kısaydı bittiğinde doymamış olarak kalkıyorsun..ama yineede güzeldi tabi
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güzel..sıradışı.
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Serinin nerdeyse hepsini hepsinde 10 tane adam var yaşıyan ama nasıl oluyorsa her yeni filmde 10 yaşayan daha çıkıyor piyasaya ne iş bir anlasam.