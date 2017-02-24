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Resident Evil: Son Bölüm
Resident Evil: The Final Chapter
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- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 9.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :24 Şubat 2017
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :99 dk.
Filmin Konusu
Popüler video oyunundan uyarlanarak, bugüne kadar tüm dünyada toplam 1 Milyar Dolar hasılata ulaşan serinin bu altıncı ve son bölümünde, başkarakter Alice'i yine Milla Jovovich canlandırıyor. Yönetmen Paul W.S. Anderson.
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