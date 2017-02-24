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Sinema>Film Arşiv >  Resident Evil: Son Bölüm - Resident Evil: The Final Chapter
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Resident Evil: Son Bölüm

Resident Evil: The Final Chapter

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Fragmanlar


Resident Evil: Son Bölüm
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Popüler video oyunundan uyarlanarak, bugüne kadar tüm dünyada toplam 1 Milyar Dolar hasılata ulaşan serinin bu altıncı ve son bölümünde, başkarakter Alice'i yine Milla Jovovich canlandırıyor. Yönetmen Paul W.S. Anderson.

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