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Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış
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- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Film, iki farklı kasabada yaşayan Rimolar ve Zimolar’ın dargınlık ve yanlışlıklar hikâyesi üzerine kurulmuş. Rimo ve Zimo, aralarında ufak bir çöl bulunan ve birbirlerinden çok da uzak olmayan iki şirin kasabadır. Her iki kasabanın sakinleri karşılıklı nefret ve korku duygularıyla uzun süredir birbirlerinden uzak durmaktadır. Gelişen beklenmedik olaylar iki kasabanın tarihini değiştirecek bir maceraya yol açar.
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