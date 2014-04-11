Sinema>Film Arşiv > Rio 2
Rio 2
0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :11 Nisan 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :101 dk.
Filmin Konusu
Mavili evcil bir kuştur fakat Harika, çocuklarının kuştan çok insan gibi davrandıklarını belirterek ait oldukları yere dönmeye karar verirler. Mavili, Harika’yı üzmemek için gitmeyi kabul eder. Amazonlara doğru tüm aile ve yakın dostları uçmaya başlarlar. Ormana vardıklarında Harika’nın senelerdir görmediği babası ve arkadaşlarıyla karşılaşırlar fakat Amazonlarda büyük bir tehlike vardır, insanlar ormanı keşfetmişlerdir ve işler bir anda sarpa sarar.
Galeri
Yorumlar
-
çokk güzeldi 1. si inş. 2. side çokkk güzel olurr
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.