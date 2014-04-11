Mavili evcil bir kuştur fakat Harika, çocuklarının kuştan çok insan gibi davrandıklarını belirterek ait oldukları yere dönmeye karar verirler. Mavili, Harika’yı üzmemek için gitmeyi kabul eder. Amazonlara doğru tüm aile ve yakın dostları uçmaya başlarlar. Ormana vardıklarında Harika’nın senelerdir görmediği babası ve arkadaşlarıyla karşılaşırlar fakat Amazonlarda büyük bir tehlike vardır, insanlar ormanı keşfetmişlerdir ve işler bir anda sarpa sarar.